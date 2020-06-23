محمد بن راشد خلال زيارته لـ"فيش فارم": فخور بكوادر إماراتية تسهم في ترسيخ الأمن الغذائي للوطن

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مزرعة "فيش فارم" للأسماك الواقعة في جبل علي في دبي والتي تنتج 3 آلاف طن من الأسماك سنوياً، وأعرب سموه خلال الزيارة عن فخره بالكوادر الإماراتية التي تسهم بترسيخ الأمن الغذائي للوطن.

جاء خلال تغريدة نشرها سموه عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيها: "خلال زيارتي لمزرعة Fish Farm.. من صحراء دبي تنتج المزرعة 3000 طن من الأسماك سنوياً ... فخور بكوادر إماراتية تسهم اليوم بشكل حيوي في ترسيخ الأمن الغذائي للوطن".

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