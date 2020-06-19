33.6 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية في «المرقبات»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أصدر مركز شرطة المرقبات في دبي 33 ألفاً و625 مخالفة، بينها 27 ألفاً و928 مخالفة تحذيرية، و5697 مخالفة جزائية فعلية، للإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال فترة برنامج التعقيم الوطني، تنفيذاً لقرار النائب العام للدولة، بشأن تطبيق لائحة ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية للحد من انتشار الفيروس.

وأكد مدير مركز شرطة المرقبات، العميد علي غانم، تشكيل المركز فريق عمل لتطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس.

وأشار إلى أن المركز عمل على تحقيق السلامة المجتمعية، من خلال الإسهام في عمليات التوعية وتنفيذ برامج التعقيم الوطني، بالتنسيق مع الجهات الصحية المُختصة، وتنفيذ أوامر تقييد الحركة المرورية والمشاة على الطرقات الداخلية والخارجية، ووضع نقاط التفتيش للتحقق من تصاريح الحركة المسموح بها ومنع التنقل.

ولفت إلى أن المركز كان قد خصص دوريات تعمل على مدار الـ24 ساعة، لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية وتعزيز الأمن والأمان. كما عمل على نشر التوعية الميدانية حول الوقاية من الإصابة بفيروس «كورونا»، وطرق انتقال العدوى وكيفية حماية الناس لأنفسهم، والأعراض التي تظهر على المصاب، وغيرها من الإرشادات، وقد تم توزيع مئات المعقمات والكمامات وتوفير مواد وأدوات التعقيم.

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