"الطوارئ والأزمات" تنفي صحة مايتم تداوله بشأن بروتوكول تنظيم السفر لمواطني ومقيمي الدولة

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

نفت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ما تم تداوله من معلومات في مواقع التواصل الاجتماعي حول بروتكول تنظيم السفر لمواطني ومقيمي الدولة، حيث إن كافة المعلومات المتعلقة بالبروتوكول تم الإعلان عنها من خلال الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات.

وشددت "الطوارئ والأزمات" على أهمية استقاء الأخبار من الجهات الرسمية، كما أهابت بجميع أفراد المجتمع ضرورة التأكد من صحة المعلومات قبل تداولها مما يعرض أصحابها للمساءلة القانونية، مؤكدة أنه سيتم تطبيق العقوبات على كل من يتداول الشائعات والمعلومات غير الصحيحة.

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