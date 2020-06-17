المصدر: دبي-الامارات اليوم.

راتب

تلقى قارئ رسائل نصية بشكل متكرر، على هاتفه المتحرك، من جهة مجهولة تعرض عليه زيادة راتبه، وهو جالس في منزله، من خلال طلب الدخول إلى رابط إلكتروني معين يتم إرساله له، الأمر الذي جعله يتأكد أنها إحدى وسائل الاحتيال المعروفة.

تمويل

قال متعامل مع بنك محلي إن البنك يقوم بتقديم إغراءات كبيرة لعملائه، من خلال إرسال رسائل نصية لهم على هواتفهم المتحركة، لدفعهم للحصول على تمويل خاص وسريع، يصل إلى مئات الآلاف من الدراهم.

فنادق

شكا قراء كثرة الاتصالات الترويجية للفنادق في بعض الإمارات، بأوقات غير مناسبة، بحجة استغلال فرص انخفاض الأسعار، وقضاء عطلة الصيف فيها.

مساكن

لاحظ سكان، في منطقة نهي بقدفع القديمة في إمارة الفجيرة، وجود سكن عمال وسائقين وموظفين، على الرغم من أن المنطقة تضم فقط مساكن للعائلات.

ارتباك

يتسبب دخول السيارات من مدخل واحد، في مركز سيتي سنتر الشارقة، في إرباك السيارات وحركة المرور حول المركز، خصوصاً مع قصر ساعات التسوق، خلال الأيام الماضية، على مواعيد برنامج التعقيم الوطني.

أسعار

تتفاوت أسعار الخضراوات والفاكهة، بين سوق الجملة في العوير، ومنافذ بيع كبرى. ودعا مستهلكون الجهات المسؤولة إلى تشديد الرقابة على منافذ البيع، التي تبالغ في أسعارها بشكل غير مبرر.

sekeek@emaratalyoum.com

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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