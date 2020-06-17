شرطة أبوظبي تحذّر من تجاوز الإشارة الحمراء بـ «لكم التعليق»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

بثت شرطة أبوظبي فيديو لحادث مروري حقيقي، وقع نتيجة تجاوز سائق مركبة للإشارة الضوئية الحمراء على أحد شوارع مدينة أبوظبي، ما تسبب في أضرار بالغة لمستخدمي الطريق، بهدف توعية السائقين بمخاطر تجاوز الإشارة.

وكشف الفيديو الذي بثته الشرطة ضمن مبادرة «لكم التعليق»، بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم في أبوظبي، الخطورة الشديدة والتبعات الوخيمة لتجاوز بعض السائقين الإشارة الضوئية الحمراء بسبب عدم الانتباه والانشغال عن الطريق.

ودعت السائقين إلى الانتباه والتركيز أثناء القيادة وتجنب استخدام الهاتف لتصفّح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أثناء القيادة، تجنباً لانحراف المركبة أو تجاوز الإشارة الحمراء.

وشدّدت على أن غرامة مخالفة تجاوز الإشارة الحمراء 1000 درهم و12 نقطة مرورية وحجز المركبة 30 يوماً، وبالنسبة للشاحنات 3000 درهم ووقف الرخصة لمدة عام تبدأ من تاريخ سحب الرخصة.

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