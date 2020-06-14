شرطة أبوظبي: 5 مواد خطرة قابلة للاشتعال والانفجار بالمركبة صيفاً

المصدر: الإمارات اليوم - أبوظبي

حذرت شرطة أبوظبي السائقين من ترك 5 مواد خطرة قابلة للاشتعال والانفجار بالمركبة صيفاً وهي عبوة العطر المضغوطة وبخاخ معقم اليدين وعبوة الغاز والشاحن المتنقل وبطارية الهاتف وولاعة السجائر ودعت إلى ضرورة خلو المركبات من هذه المواد حفاظاً على سلامتهم.

وأشارت إلى أن وجود هذه المواد الخطرة داخل المركبة وخصوصا في فترة النهار وتعرضها لحرارة واشعة الشمس وان لم تكن مباشرة عليها، قد يؤدي إلى كارثة.

ونبهت لمخاطر ترك ولاعة السجائر داخل السيارة والتي قد تنفجر مع الحرارة بسبب وجود قطع حديد ضمن مكوناتها، وهو ما يحدث احتكاكاً يتسبب في حريق.

وذكرت أن سائق السيارة لا يعي بخطورة ترك عبوات الغاز الصغيرة في المركبة حيث يسفر احتكاها بعضها بعضاً مع تحرك السيارة وشدة الحرارة عن انفجارها.

ولفتت إلى أنه من الممكن أن تؤدي الحرارة الزائدة في الطقس إلى تحطيم الخلايا الداخلية لبطارية الهاتف حيث يتسبب ذلك في حدوث ماس كهربائي داخلي مايؤدي إلى وقوع الحرائق.

شرطة أبوظبي تحذر السائقين من ترك 5 مواد خطرة قابلة للاشتعال والانفجار بالمركبة صيفاً وهي عبوة العطر المضغوطة وبخاخ معقم اليدين وعبوة الغاز والشاحن المتنقل وبطارية الهاتف وولاعة السجائر #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/lKKaNworLB — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) June 14, 2020

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