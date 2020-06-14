عيد الأضحى 31 يوليو المقبل.. فلكياً

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

رجح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، أن يولد هلال شهر ذي الحجة 1441 يوم الإثنين 20 يوليو المقبل الساعة 21:33، أي بعد غروب الشمس، وأن يشاهد مساء الثلاثاء، ليكون الأربعاء 22 يوليو غرة ذي الحجة، وتوافق الجمعة 31 يوليو عيد الأضحى المبارك، وفقاً للحسابات الفلكية.

وقال الجروان إن فصل الصيف يحل فلكياً بتعامد الشمس على برج السرطان، مضيفاً أن فصل الصيف يدخل فلكياً هذا العام يوم 21 يونيو الساعة 01:44 بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات، ويستمر حتى 23 سبتمبر، حينما يدخل فصل الخريف بتعامد الشمس على خط الاستواء. ومع بداية فصل الصيف، يضمحل ظل الزوال في الإمارات ووسط الجزيرة العربية لتعامد الشمس على مدار السرطان عند دائرة عرض 23.5 شمالاً، ويكون أقصر ظل للزوال في المناطق التي تقع شمال مدار السرطان، وكذلك يكون أطول ساعات النهار في النصف الشمالي من الأرض مع بداية فصل الصيف فلكياً، وتعامد الشمس على مدار السرطان شمالاً، ثم تتقلص ساعات النهار، وتزداد ساعات الليل إلى بداية فصل الشتاء.

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