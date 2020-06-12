منصور بن زايد: «مبادلة» تسهم في إرساء أُسس قوية لاقتصادنا غير النفطي

المصدر: أبوظبي - وام

قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، إن «(مبادلة) تعد تجسيداً لقيمنا كدولة، وستواصل القيام بدورها الرائد كمستثمر عالمي يسهم في تحقيق القيمة بدولة الإمارات وكل المجتمعات التي نعمل في محيطها».

وأضاف سموّه، في كلمة بمناسبة صدور التقرير السنوي لشركة مبادلة للاستثمار: «سنواصل تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، العمل على تحقيق رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، من خلال خلق الفرص للمواطنين، وتعزيز حضورنا العالمي لمصلحة الأجيال القادمة».

وتابع سموه: «لقد ظلت (مبادلة) منذ أكثر من عقدين من الزمان، تسهم مساهمة قيّمة في تحقيـق طموحات دولتنا ولاتزال ماضية في طريق التقدم والنمو. فقد أسهمت (مبادلة)، من خلال استثماراتها داخل الدولة وخارجها، في إرساء أُسس قوية لاقتصادنا غير النفطي، بعدما أنشأت قطاعات جديدة تماماً وعملت على تطويرها، ووفرت البنية التحتية اللازمة لرفاهية المجتمع الإماراتي، وازدهار الاقتصاد المحلي».

وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أن أهمية تلك المسـاهمات تجلت حيـن انضمت دولة الإمارات للجهـود العالمية لمكافحة جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19). وأضاف: «نحن فخورون بالمشـاركة الفعالـة لـ(مبادلة) في تلـك الجهود الدولية»، مشيراً إلى أن «مبادلة» للرعايـة الصحية كانت فـي طليعة المبادرين إلى تلـك الجهود على المسـتوى المحلي، فيمـا بادرت الشـركات التابعة لـ«مبادلة»، داخل الدولة وخارجها، بتقديـم مساهمات متنوعـة للتصدي لهذه الأزمة، في تجسيد حي لقيمنا المؤسسية.

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