53 مليار درهم دخل «مبادلة» الشامل في 2019

المصدر: أبوظبي ■الإمارات اليوم

ارتفع إجمالي الدخل الشامل لشركة «مبادلة» للاستثمار بنسة 324%، ليصل إلى 53 مليار درهم، خلال العام الماضي، مقارنة بـ12.5 مليار درهم خلال عام 2018.

وأشار التقرير السنوي لعام 2019، الذي أصدرته الشركة، أمس، إلى أن الاستثمارات في أسهم الشركات المساهمة ومحافظ الاستثمار، أسهمت في هذا الارتفاع، إضافة إلى مواصلة تحقيق النمو للأصول التابعة للشركة في مختلف القطاعات.

وقامت «مبادلة» بعدد من الصفقات المهمة، وإبرام شراكات جديدة، بغرض الاستثمار محلياً وعالمياً في قطاعات تهدف إلى تعزيز اقتصاد أبوظبي، والإسهام في تنويع مصادره.

الاستثمارات

بلغ إجمالي استثمارات «مبادلة» 68 مليار درهم خلال عام 2019، تم توظيفها بالاستثمار في أصول متنوّعة عبر عدد من القطاعات التي تشهد نمواً مطرداً، حيث يشمل ذلك قطاعات التكنولوجيا، العلوم الحياتية، الرعاية الصحية، الطاقة النظيفة، النقل والزراعة السمكية والحيوانية، وخدمات الائتمان.

وانسجاماً مع استراتيجية «مبادلة» طويلة الأمد في إدارة محفظتها الاستثمارية، حققت من خلال بيع عدد من أصولها، فضلاً عن التوزيعات والعائدات من استثماراتها مبلغاً قدره 63 مليار درهم في العام الماضي، فيما بلغ حجم الأصول بنهاية العام 853 مليار درهم، مقارنة بـ840 مليار درهم في عام 2018.

أهم المرتكزات

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب، خلدون خليفة المبارك، إن «من أهم مرتكزات استراتيجية (مبادلة)، توظيف الاستثمارات بمسؤولية، والشراكات القوية، والنهج المرن في الاستثمار، وهي التي تمكننا من التعاطي مع تبعات جائحة فيروس (كوفيد-19) التي أثرت في الاقتصاد العالمي».

وأضاف: «في هذه الفترة التي نواجه فيها الجائحة، نعمل بشكل متواصل عبر شركاتنا المختلفة لتقديم يد العون لمجتمعنا المحلي والمجتمعات الأخرى التي نمارس فيها أعمالنا».

ولفت المبارك إلى أن «عام 2019 شكل علامة مميزة في مسيرة (مبادلة)، إذ لم يقتصر ذلك على تحقيقنا لنتائج مالية قوية خلال العام، بل لمواصلتنا تعزيز استثماراتنا في العديد من الأصول، والقطاعات، والأسواق المحلية والعالمية، ما يسهم في تحقيق التنوّع الاقتصادي لأبوظبي».

إدارة

من جانبه، قال الرئيس المالي لشركة «مبادلة للاستثمار»، كارلوس عبيد: «واصلنا في عام 2019 إدارة ميزانيتنا بعناية، وحققنا نسبة ديون إلى حقوق الملكية بلغت 11.8%، وانسجاماً مع نهجنا القائم على الاستثمار بعيد المدى، وتوافر التدفقات النقدية من محفظتنا الاستثمارية، سنتمكن من القيام باستثمارات جديدة مجزية، على الرغم من الأحوال الاقتصادية التي تفرضها جائحة (كوفيد-19)».

إنجازات

حققت «مبادلة» إنجازات مالية وتشغيلية خلال العام الماضي، حيث تنتشر استثمارات الشركة في 50 دولة بالأسواق الناشئة والمتقدمة، في حين تشكل الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة في الأسهم الخاصة 43% من محفظة «مبادلة»، و21% في الأسواق المالية، و11% في العقارات والبنية التحتية، وغيرها من المجالات. وشمل توظيف «مبادلة» 68 مليار درهم في عدد من القطاعات والصناديق الجديدة والحالية ذات الأولوية، إطلاق صندوقين جديدين برأسمال قدره 250 مليون دولار للاستثمار في شركات التكنولوجيا الناشئة في المنطقة، وذلك إسهاماً في تأسيس بيئة مستدامة للتكنولوجيا في أبوظبي، من خلال «هب71»، إضافة إلى الاستحواذ على أمانة للرعاية الصحية، لتعزيز شبكة مرافق الرعاية الصحية التابعة لـ«مبادلة».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news