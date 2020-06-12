إنجازات تاريخية لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية

المصدر: أبوظبي - وام

تأتي زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نھيان، ولي عھد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى محطات براكة للطاقة النووية السلمية في إمارة أبوظبي، بھدف الاطلاع على التقدم الكبير الذي تحقق بأمان في ھذه المحطات، في أعقاب تحقيق عدد من الإنجازات التاريخية في الآونة الأخيرة، ففي فبراير 2020، حصلت شركة نواة للطاقة، التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية والمسؤولة عن تشغيل وصيانة محطات براكة، على رخصة تشغيل المحطة الأولى، وبعد استكمال تحميل حزم الوقود النووي في مفاعل المحطة في مارس 2020، أصبحت دولة الإمارات أول دولة عربية والـ33 على مستوى العالم، التي تمتلك الخبرة الكبيرة والتكنولوجيا المتقدمة للاستفادة من ھذا المصدر المتطور للطاقة السلمية والصديقة للبيئة.

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