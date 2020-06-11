كهرباء الشارقة تعلن توصيل الخدمات للملاحق السكنية القائمة خلال 24 ساعة

المصدر: الامارات اليوم _الشارقة

أعلنت هيئة كهرباء ومياه الشارقة عن تطوير إجراءات توصيل الكهرباء للملاحق السكنية الإضافية القائمة ليتم إنجازها خلال 24 ساعة من تقديم الطلب إلى القسم التجاري في حالة استيفاء كافة اجراءات الأمن والسلامة وذلك حرصاً من الهيئة على تقديم أفضل الخدمات لسكان إمارة الشارقة والتيسير عليهم.

وأوضح رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة الدكتور المهندس راشد الليم أن الهيئة تعمل على تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لتطوير الخدمات وضمان أمن وسلامة سكان إمارة الشارقة.

وناشد جميع سكان إمارة الشارقة بضرورة التواصل مع الهيئة قبل تنفيذ أية إضافات وتجنب التوصيلات الكهربائية العشوائية التي تمثل خطورة كبيرة على السكان لافتقادها عناصر الامان والسلامة في التوصيلات .

وأكد أن الهيئة مستمرة في الحملات التوعوية والتفتيشية التي تهدف إلى الحماية وتوفير الأمن والسلامة والتثقيف والتوعية بأهمية تصحيح الأوضاع لتفادي أية أخطار أوحدوث حرائق وأضرار كارثية وما يترتب على ذلك من آثار سلبية على الأفراد والممتلكات العامة والخاصة.

وأشارت أمنه الزري مدير المكتب التجاري إلى أنه تم توفير عدد من القنوات لتقديم طلب التوصيل شملت مراجعه المكتب التجاري أو التواصل عن طريق واتساب رقم 065021576 أو عن طريق البريد الإلكتروني commercial@sewa.gov.ae

وتتضمن المستندات المطلوبة لتوصيل الكهرباء للملاحق القائمة صورة من بطاقة الهوية وصورة من خارطة الارض وصورة من سند الملكية وصورة من المخطط (الكروكي) من البلدية .

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