اغلاق جزئي لشاطئ كورنيش عجمان وشاطئ منطقة الزوراء

المصدر: عجمان ـ الامارات اليوم

اعلن فريق ادارة الأزمات والطوارئ لإمارة عجمان عن إغلاق جزئي لشاطئ كورنيش عجمان وشاطئ منطقة الزوراء اعتباراً من الساعة السادسة من صباح يوم الجمعة الموافق 2020/6/12 حتى الساعة السادسة من مساء يوم السبت الموافق 2020/6/13.

وذلك ضمن اجراءاتها الاحترازية وتدابيرها الوقائية للحماية والحد من التجمعات، ولمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، ودعما لتكامل الاجراءات المتخذة على المستوى الوطني، وهذا الاجراء لا يشمل شواطئ الفنادق والمنتجعات في الامارة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news