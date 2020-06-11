اغلاق جزئي لشاطئ كورنيش عجمان وشاطئ منطقة الزوراء

المصدر:
  • عجمان ـ الامارات اليوم
التاريخ:

اعلن فريق ادارة الأزمات والطوارئ لإمارة عجمان عن إغلاق جزئي لشاطئ كورنيش عجمان وشاطئ منطقة الزوراء اعتباراً من الساعة السادسة من صباح يوم الجمعة الموافق 2020/6/12 حتى الساعة السادسة من مساء يوم السبت الموافق 2020/6/13.
وذلك ضمن اجراءاتها الاحترازية وتدابيرها الوقائية للحماية والحد من التجمعات، ولمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، ودعما لتكامل الاجراءات المتخذة على المستوى الوطني، وهذا الاجراء لا يشمل شواطئ الفنادق والمنتجعات في الامارة.

 

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