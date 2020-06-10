شرطة أبوظبي تحذر من تعرض الطلاب لـ «تنمر افتراضي»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

حذرت شرطة أبوظبي الأسر من إنشاء طلاب وطالبات مجموعات افتراضية على «واتس أب»، ومواقع التواصل الاجتماعي، خشية وقوعهم ضحايا التنمر لدرجة تصل إلى العنف اللفظي، واستخدام ألفاظ مخلة بالآداب العامة في غياب الأهل.

وأوضحت أن مجموعات الطلاب تهدف إلى الدراسة عن بعد، لكنها أحياناً تخرج عن هدفها الرئيس لممارسة تلك التصرفات السلبية غير المقبولة، والتي تؤدي إلى ارتكاب ممارسات مخلة ومرفوضة.

وحثت ذوي الطلبة على مضاعفة الرقابة على أبنائهم، خصوصاً خلال الفترة الحالية التي تتطلب التزام الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والبقاء بالمنازل، داعية إلى حمايتهم من مخاطر الابتزاز الإلكتروني.

ودعا مدير قطاع الأمن الجنائي، العميد محمد سهيل الراشدي، إلى ضرورة تعزيز جهود حماية الأبناء من مخاطر التنمر الإلكتروني، وتعريفهم بخطوات الإبلاغ عن هذه الحالات بمساعدة أسرهم، بجانب مسؤولياتهم التي من أهمها رعايتهم وحمايتهم من العنف اللفظي والبدني والمعنوي، وعدم تركهم دون رقابة أسرية مستمرة.

وأكد اهتمام شرطة أبوظبي بحماية الأطفال ووقايتهم، من خلال إعداد برامج ومبادرات ومحاضرات توعوية، لدعم ضحايا التنمر ومعالجة الشعور بفقدان الثقة والإحساس بالذنب والقلق وزيادة العدوانية، وتأهيلهم من خلال اختصاصيين نفسيين واجتماعيين.

وحذر مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية، العميد عمران أحمد المزروعي، من مخاطر التنمر الإلكتروني عن بعد، بين أوساط الطلبة، لافتاً إلى ضرورة تفعيل دور الأسرة وتربية الأبناء في ظروف صحية، بعيداً عن العنف والاستبداد وتعزيز الثقة بالنفس.

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