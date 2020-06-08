معرفة أضرار المخدرات شرط الحصول على رخصة قيادة أبوظبي

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي

أفاد مدير مديرية ترخيص الآليات والسائقين، العقيد محمد البريك العامري، بأنه «تمت توعية المتقدمين لرخصة القيادة بمخاطر التعاطي من خلال تضمين مادة التوعية من أضرار المخدرات ضمن مقررات شركة الإمارات لتعليم القيادة، لتصبح إحدى المواد التي يتطلب معرفتها للحصول على رخصة القيادة ضمن المنهج المقرر المعتمد للشركة». واستفاد 8800 شخص من المتقدمين للحصول على رخصة القيادة من مبادرة «سر بأمان» التي أطلقتها شرطة أبوظبي في مارس الماضي، بإدخال مادة علمية لتوعية المتعاملين من مخاطر آفة المخدرات عن طريق الاتصال المرئي «عن بعد» كشرط لاجتياز اختبارات النظري المقدمة بشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات.

ونفذت المبادرة مديرية مكافحة المخدرات في قطاع الأمن الجنائي، بالتعاون مع مديرية ترخيص السائقين والآليات، وإدارتي الابتكار واستشراف المستقبل والإعلام الأمني، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.

وأكد مدير مديرية مكافحة المخدرات في قطاع الأمن الجنائي، العقيد طاهر غريب الظاهري، أهمية التوعية بمخاطر المخدرات وتبعاتها الوخيمة على الفرد والمجتمع وسبل الوقاية منها ووسائل تجنبها، موضحاً أن المبادرة تعزز جهود شرطة أبوظبي في التوعية المستمرة على مدار العام بمخاطر هذه الآفة الخطرة.

وأشاد بالتعاون مع الشركاء في تثقيف وحماية فئة الشباب من الدخول في دائرة التعاطي والإدمان، والحد من حوادث المركبات الناتجة عن تعاطي المخدرات، وبخاصة شريحة الشباب.

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