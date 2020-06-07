المصدر: دبي-الامارات اليوم.

بنوك

اشتكى قراء تأخر صرف رواتبهم عن شهر مايو المنصرم، بسبب أعطال تقنية في عدد من البنوك، في الوقت الذي قامت هذه البنوك بخصم أقساط القروض في مواعيدها المقررة، ما جعل رصيدهم سالب، وعرّضهم لمواقف محرجة لاعتقادهم أن لديهم أموالاً في الحساب.

زراعة

نوّه متسوقون بالمنتجات الزراعية المحلية التي تعرضها منافذ بيع، مؤكدين أنها ذات جودة عالية ونظيفة، وأسعارها مقبولة وفي متناول الجميع، مطالبين بدعم التجربة وتوفير منصات بيع في أماكن أكثر.

حضانات

طالبت مالكة حضانة في دبي وزارة التربية والتعليم بإيجاد حل للوضع الراهن لإغلاق الحضانات، بسبب فيروس «كورونا»، لافتة إلى أن مُلاك الحضانات يواجهون مشكلات أبرزها رواتب الموظفين ورسوم الخدمات والتراخيص وغيرها، واستمرار الإغلاق سيؤدي إلى تكبدهم خسائر أكبر.

ورق

انتقد قراء إصرار بعض المطاعم في أبوظبي على تقديم قائمة طعام ورقية للزبائن، ما يساعد على نشر العدوى بفيروس «كورونا»، ودعوا إلى إيجاد وسائل بديلة بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة.

إنارة

لاحظ قراء أن إنجاز الطرق بمنطقة حصي في الشارقة، لم يواكبه تشغيل أعمدة الإنارة حتى الآن، ما يجعلها غير آمنة عند استخدام المركبات في ساعات الليل.

ازدحام

لاحظ قراء أن الحياة الطبيعية بدأت تعود إلى مساراتها السابقة، مدللين على ذلك بعودة الشوارع إلى الازدحام، خصوصاً في أوقات عودة الموظفين من دبي إلى الشارقة، إلى جانب تزايد عدد زوار مراكز التسوق، مع الالتزام بمعايير التباعد الجسدي وارتداء الكمامات.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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