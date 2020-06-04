الطقس غداً.. صحو إلى غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا الجمعة صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، وتظهر بعض السحب بعد الظهر شرقا وتميل درجات الحرارة للانخفاض على المناطق الساحلية الغربية يصبح رطبا ليلا و صباح السبت مع فرصة تشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة شمالا، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا غربا خاصة على البحر، وتكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة..

حركة الرياح: جنوبية غربية - شمالية غربية / 20 - 30 تصل إلى 42 كم/س أحيانا.. ويكون الموج في الخليج العربي متوسطا يضطرب أحيانا .. ويحدث المد الأول عند الساعة 13:10 والمد الثاني عند الساعة 00:37 والجزر الأول عند الساعة 11:18 والجزر الثاني عند الساعة 41:07 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 49: 09 والمد الثاني عند الساعة 51:20 والجزر الأول عند الساعة 27:15 والجزر الثاني عند الساعة 03:39 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبي 43 29 70 20 دبي 41 31 80 25 الشارقة 41 29 80 20 عجمان 41 30 85 20 أم القيوين 42 26 80 20 رأس الخيمة 39 28 80 15 الفجيرة 41 31 75 15 العين 45 30 45 15 ليوا 48 29 60 15 الرويس 39 31 70 30 السلع 40 30 75 25 دلما 45 29 80 25 طنب الكبرى 39 31 85 30 طنب الصغرى 39 31 85 30 أبو موسى 39 31 85 30 .

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