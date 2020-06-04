«الداخلية» ترسخ الوعي الوقائي بدورات تدريب ذكية

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

أفادت وزارة الداخلية بأنها نظمت دورات تدريبية متخصصة بصورة ذكية، تعزز من ثقافة العاملين لديها، وسبل وقايتهم من الأمراض المعدية والأوبئة، وتسهم في ترسيخ الوعي الوقائي والصحي عند العاملين.

وأشارت إلى أن إدارة التدريب بالإدارة العامة للموارد البشرية لديها، دعمت برنامجها التدريبي السنوي للعام الجاري، بمجموعة من الدورات في أربعة مجالات رئيسة من خلال منصات إلكترونية للتدريب عن بعد، ضمن التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي تقوم بها الوزارة للحفاظ على الصحة والسلامة المهنية للموظفين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيدـ19).

وأشارت الوزارة إلى أنها تنفذ برامج تدريب إلكترونية من خلال منظومتها المتطورة، وتتوسع فيها وصولاً إلى منظومة تدريب ذكية من خلال أدوات ووسائل تقنية حديثة ومناهج علمية متطورة، موضحة أن إدارة التدريب عقدت أخيراً، دورات تدريبية في أربع مجالات رئيسة: أولها «الصحة والسلامة المهنية»، والثاني «الإداري والقيادي»، والثالث «جودة الحياة»، والرابع «التخصصي»، وذلك بصورة تعمل على ترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي من خلال توفير خدمات تدريبية بمواصفات عالمية ووفق أرقى المعايير المعتمدة.

وأوضحت أن الإدارة عقدت دورات في مهارات الإدارة عن بعد، وإدارة الأزمات واستمرارية الأعمال، بهدف تنمية مهارات القيادة الفاعلة لفرق العمل عن بعد من خلال تقديم مجموعة من الحلول في التعامل بمهارة فائقة مع الأزمات والتحديات التي تنشأ بسبب ظروف العمل عن بعد، بالإضافة إلى تعزيز مهارات القائد في دعم الموظفين ومتابعة أعمالهم عن بعد لضمان استمرارية الأعمال.

كما عقدت دورات في مهارات التفكير والسلوك الإيجابي في مواجهة التحديات وفي اليقظة الذهنية بهدف مساعدة الموظفين على تحسين صحتهم النفسية وحياتهم الاجتماعية عن طريق التشجيع على تواصل فعال، وبناء شعور أفضل بالذات والثقة بالنفس، وتخفيض معدلات التوتر والخوف والقلق، ويُعبَّر عنه بالاعتناء والاحترام في العلاقات التي تنقل التفاهم والتسامح والقبول، ويعزز الدعم النفسي.

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