الطقس المتوقع على الدولة خلال الأيام الخمسة المقبلة

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد ان يسود البلاد يوم غد "الخميس" طقس حار ومغبر نهاراً و غائم جزئياً أحياناً خاصة شرقاً.



و الرياح جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً خاصة غرباً وتكون مثيرة للغبار نهاراً وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س..و البحر:خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.



و يشهد يوم الجمعة المقبل طقسا رطبا صباحاً شمالاً، صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب بعد الظهر شرقاً، وتميل درجات الحرارة للانخفاض على المناطق الساحلية الغربية.



و الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً غرباً خاصة على البحر، مثيرة للغبار والأتربة، وتكون سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 42 كم/س..و البحر متوسط الموج إلى مضطرب غرباً في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.



ويسود البلاد يوم السبت طقس رطب صباحاً مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف خاصة شمالاً - حار ومغبر نهاراً وغائم جزئياً أحياناً.



و الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً غرباً خاصة على البحر، مثيرة ومحملة بالأتربة خاصة غرباً، وتكون سرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س..والبحر متوسط الموج شمالاً ومضطرب غرباً في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.



و يكون الطقس يوم الاحد المقبل رطبا صباحاً مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف خاصة شمالاً - حارا ومغبر نهاراً - غائما جزئياً أحياناً على بعض المناطق خاصة شرقاً.



والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً غرباً خاصة على البحر، مثيرة ومحملة بالأتربة خاصة غرباً، وتكون وسرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 42 كم/س.. والبحر متوسط الموج شمالاً ومضطرب غرباً في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.



و يسود البلاد الإثنين المقبل طقس رطب صباحاً مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية - حار ومغبر نهاراً- وتظهر السحب شرقا بعد الظهر قد تكون ركامية.



والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية و شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً غرباً، مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة، وتكون سرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 40 كم/س..و البحر متوسط الموج ومضطرب أحياناً غرباً صباحاً في الخليج العربي، ومتوسط الموج في بحر عمان.

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