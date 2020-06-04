«أشغال الشارقة»: 85% نسبة إنجاز توسعة مبنى بلدية وادي الحلو

المصدر: سمية الحمادي - وادي الحلو

كشفت مدير فرع كلباء في دائرة الأشغال العامة بالشارقة، المهندسة بشاير المنصوري، أن نسبة إنشاء مبنى سكن العمال ومبنى المكاتب والمخازن ومبنى الخدمات وورش الصيانة والأعمال الخارجية لبلدية وادي الحلو بلغت 85% بكلفة 12 مليون درهم.

وأضافت أن المشروع الممتد على مساحة تزيد على 22 ألف متر مربع يتضمن إنشاء مبانٍ متنوعة، منها مبنى سكن العمال ومبنى الخدمات ومبنى المخازن، وورشة لصيانة المعدات وغرفة حارس ومكتب خاص للمشتل يحيط بها سور ديكوري.

وذكرت أن الدائرة شرعت في وضع تصميمات لنادي رياضي ومركز للدفاع المدني، بالإضافة الى نادٍ خاص للفتيان ضمن المشروعات المستقبلية المدرجة في خطة تطوير مدينة وادي الحلو، مشيرة إلى أن جميع هذه المشروعات في مرحلة التصميم الهندسي والاعتماد.

وتابعت المنصوري: «جاري تشجير جبال وادي الحلو بكلفة سبعة ملايين درهم بنسبة إنجاز 60%، وتتضمن تجميل مدخل منطقة وادي الحلو عن طريق قص ثلاثة جبال وعمل تدرجات بها، ليتم لاحقاً عمل أحواض زراعية وزراعة الاشجار، وذلك وفق أهداف الدائرة الاستراتيجية بزيادة نسبة المسطحات الخضراء».

وتقوم الدائرة بعدد من مشروعات الصيانة تعتبر من أبرز المشروعات الجارية حالياً في مدينة كلباء، وهي صيانة مبنى الديوان الأميري واستراحة الوالي بوادي الحلو، وعدد آخر من الدوائر الحكومية، كما انتهت من صيانة وإنشاء المسكن الكريم لعدد من أئمة المساجد في المدينة.

• 7 ملايين درهم لتشجير جبال ومداخل وادي الحلو.

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