«إقامة دبي» تقدم خدماتها لكبار المواطنين والمقيمين في منازلهم

المصدر: وجيه السباعي ـ دبي

أفادت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، بأنها نفذت عدة إجراءات، وتدابير احترازية لتسهيل رحلة المتعاملين، وضمان سلامتهم، مع عودة الموظفين إلى عملهم، وطالب مدير إدارة آمر لسعادة المتعاملين، الرائد سالم بن علي، كبار المواطنين، والمقيمين بعدم زيارة مراكز الخدمة حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، حيث سيتم تقديم الخدمات إليهم في منازلهم، بعد تواصلهم من الإدارة.

وأوضح بن علي عبر مداخلة لبرنامج «البث المباشر» اليوم للتحدث عن الإجراءات الاحترازية، والاستعدادات التي اتخذتها «إقامة دبي» في المطارات، ومراكز آمر بعد العودة للعمل، أن كثير من المراجعين يتوجهون إلى مراكز «سعادة المتعاملين» للاستفسار، في حين بإمكانهم الاستفسار عن طريق مركز الاتصال حتى عبر قنوات التواصل الخاصة بالإدارة دون الحضور الشخصي، مشدداً على أن الإدارة تتجنب تكدس المراجعين حفاظاً على سلامتهم.

ولفت إلى أن الإجراءات الاحترازية تتضمن قياس درجة حرارة المتعاملين، مع الالتزام بتطبيق التباعد الجسدي، والالتزام بالإجراءات الاحترازية، والوقائية الصادرة من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وهيئة الصحة في دبي، كما يتم قياس درجة حرارة الموظفين سواء في مراكز آمر، أو الإدارة قبل الدخول، والتأكد من ارتدائهم كمامات الوجه والقفازات.

ووجه بن علي المتعاملين إلى عدم الاستعجال في طلب إنهاء المعاملات، حيث تتطلب بعض المعاملات إجراءات، حيث تبدأ رحلة المتعامل من مراكز آمر أو عبر القنوات الإلكترونية لإقامة دبي وقنوات التواصل الاجتماعي التابعة للإدارة، لافتاً إلى أن مراكز تقديم الخدمة من الثامنة صباحاً حتى الثامنة مساءً، فيما تعمل مراكز «آمر» بالمراكز التجارية من الثامنة صباحاً حتى العاشرة مساءً.

وأكد أن الإدارة ترصد كل ملاحظات المتعاملين وتتخذ الإجراءات اللازمة بشكل فوري، كذلك كافة الاستفسارات الواردة عبر مركز الاتصال أو عبر قنوات التواصل الخاصة بالإدارة.

وأشار إلى أن الإدارة على أتم الجاهزية بعد عودة حركة السفر عبر مطارات دبي، حيث بدأ موظفي إقامة دبي بالعودة تدريجياً إلى مقر عملهم وموظفي الصف الأمامي مستعدين لاستقبال المتعاملين والمسافرين.

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