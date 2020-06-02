مميزات جديدة في نظام العنونة الذكية "مكاني" تخدم أصحاب الهمم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قامت بلدية دبي بإدراج مجموعة متنوعة من المميزات التي تهدف إلى تقديم خدمة مثالية لفئة أصحاب الهمم اثناء استخدامهم لنظام العنونة الذكية "مكاني"، يأتي ذلك تجسيداً لحرص البلدية على استدامة جهودها في مجال تطوير خدماتها بأحدث الوسائل الذكية والمتقدمة تقنياً، وتعزيز سعادة مستخدمي تطبيقاتها الذكية من كافة فئات المجتمع وخاصةً فئة أصحاب الهمم.

وقالت مدير مركز نظم المعلومات الجغرافية مريم المهيري "نتطلع دائماً إلى ضمان تعزيز منظومة المعلومات الجغرافية بالخدمات المتنوعة، التي تتيح للجمهور بجميع فئاته إمكانية الاستفادة من خدماتنا في هذا المجال بكل فاعلية ويسر، الأمر الذي يحتم علينا أن نعمل بشكل مستمر لتطوير هذه الخدمات وفق أعلى معايير الجودة والابتكار".

وأضافت: "كما تجسد المميزات الجديدة في تطبيق "مكاني" التزام الدائرة بالمساهمة في مبادرة "مجتمعي مكان للجميع" التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم -ولي عهد دبي، والتي تهدف إلى تحويل إمارة دبي بالكامل إلى مدينة صديقة لأصحاب الهمم، وذلك من خلال المشاريع والمبادرات والخدمات الرامية إلى تعزيز مشاركة هذه الفئة المهمة في المجتمع".

وتشمل المميزات الجديدة في نظام العنونة الذكية "مكاني" خاصية الألوان، التي تتيح للمستخدم إمكانية تغيير ألوان تطبيق مكاني بناءً على معايير جودة خدمات أصحاب الهمم، وميزة قراءة النصوص من خلال تفعيل خاصية "التحدث" لقراءة نصوص المعلومات والأسئلة المتكررة في التطبيق، إلى جانب ميزة تغيير حجم النص التي تمكّن المستخدم من التحكم بحجم الخط في التطبيق حسب تفضيله، بالإضافة إلى ميزة منبه السرعة التي يقوم من خلالها التطبيق بإرسال اشعار للتنبيه في حال تجاوز المستخدم السرعة القصوى أثناء قيادة السيارة، فضلاً عن خاصية التدرج الرمادي التي يمكن استخدامها للذين يعانون من صعوبات في رؤية الألوان.

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