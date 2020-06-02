أسواق سمك افتراضية في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة■الإمارات اليوم

وقعت دائرة بلدية رأس الخيمة اتفاق «أسواق سمك افتراضية» مع إدارة مجموعة تطبيق (طازج)، بهدف تسويق وبيع الأسماك والمنتجات البحرية من أسواق الأسماك المنتشرة في الإمارة، إلكترونياً «عن بعد»، بواسطة التطبيق، وتوصيلها إلى منازل المستهلكين بمختلف المناطق.

وأكد مدير عام البلدية منذر بن شكر الزعابي، أن البلدية تحرص على المساهمة في تعزيز منظومة الخدمات الإلكترونية والذكية (عن بعد) في نطاق الإمارة، وبالتالي تعمل على دعم وتشديد الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية الصحية الراهنة، بجانب الاستفادة منها مستقبلاً حال انتهاء الأزمة، بجانب تطوير منظومة الخدمات المقدمة للمستهلكين ومتعاملي دائرة البلدية والأهالي إجمالاً، وتعزيز مسارات التنمية والتطوير المستدام في الإمارة.

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