«نتواصل ونحمي» توفر احتياجات كبار المواطنين خلال أزمة «كورونا»

المصدر: هنادي أبونعمة - دبي

أكدت هيئة تنمية المجتمع في دبي استمرار تقديم الخدمات لكبار السن من المواطنين والمقيمين، لحمايتهم خلال فترة الحجر المنزلي المطبقة للحد من انتشار «كوفيد-19»، كاشفة عن أن عدد المسجلين في حملة «نتواصل ونحمي»، التي أطلقتها بالتعاون مع شرطة دبي لتقديم المساعدة لكبار المواطنين، بلغ منذ إطلاق الحملة حتى نهاية مايو الماضي، 9646 شخصاً، بلغت نسبة المقيمين فيهم نحو 59.5%.

وقال المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في الهيئة، حريز المر بن حريز، لـ«الإمارات اليوم»، إن الحملة مستمرة في تقديم خدماتها للمسجلين فيها، لضمان سلامتهم وحصولهم على الدعم والمساعدة بما يكفل استقرار وضعهم المعيشي والصحي، خلال فترة الحجر المطبقة ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة على مستوى الإمارة والدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أحدث البيانات عن عدد المسجلين في الحملة حتى نهاية مايو الماضي والذي بلغ 5745 من المقيمين في الإمارة، و3901 من المواطنين، ليصل العدد إلى 9646 شخصاً يتلقون المساعدة والدعم يومياً.

وقال إن الحملة أطلقت في 30 مارس الماضي، وأسهمت في ضمان سرعة الوصول إلى كبار المواطنين والمقيمين ومنحهم الأولوية في تقديم المساعدة والدعم، وذلك من خلال تلقي الطلبات عبر منصة إلكترونية طورتها شرطة دبي، تخزن معلومات موثقة بالخرائط عن مواقع سكن كبار المواطنين، للتعامل بسرعة مع الحالات.

وفي رده على سؤال حول نوع وعدد الخدمات التي وفرتها الحملة خلال الشهرين الماضيين، قال حريز إن الخدمات شملت تقديم سلال غذائية، وتوزيع مواد تعقيم، بالإضافة إلى توفير الأدوية، وكذلك العلاج والفحوص والتحاليل، والأجهزة الطبية، فضلاً عن إجراء جلسات دعم نفسي، وتوفير إعانات ومساعدات اجتماعية تقدم لهم الحماية، وتضمن استقرارهم المعيشي والنفسي.

خدمات «نتواصل ونحمي» منذ إطلاقها حتى نهاية مايو المنصرم

- الدعم النفسي لـ323 حالة.

- مساعدات ودعم اجتماعي لـ1990 حالة.

- تقديم أدوية إلى 1337 حالة.

- توفير علاج طبي لـ1491 حالة.

- تقديم أجهزة طبية إلى 66 حالة.

- إجراء فحوص طبية لـ27 حالة.

- توزيع سلال غذائية على 910 حالات.

- توزيع مواد معقمة على 2575 حالة.

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