فتح المراكز التجارية والأماكن العامة بأم القيوين بشكل كامل مع الالتزام بالاشتراطات الاحترازية ‎

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم

أصدر المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين قراراً بشأن إعادة فتح المراكز والمحلات التجارية والأماكن العامة في الإمارة "بشكل كامل" مع ضرورة الالتزام بالاشتراطات الاحترازية وساعات العمل المحددة وفق برنامج التعقيم الوطني، بحيث تضمن استمرار الأعمال وفق أعلى المعايير الصحية التي تشمل التباعد الجسدي والتعقيم المستمر لكافة المنشآت التجارية.

وتضمن القرار إعادة فتح دور السينما، والمتاحف والمناطق التراثية والأثرية، والحدائق والمنتزهات والشواطئ العامة، ومناطق لعب الاطفال والملاهي، والصالات الرياضية وأندية اللياقة البدنية، وأحواض السباحة، والنوادي الرياضية والثقافية، مع وجوب اتباع الإجراءات والإرشادات الوقائية اللازمة.

كما تضمن القرار استمرار إيقاف عقد الاجتماعات والندوات وقصرها عن بعد عبر وسائل التقنيات الحديثة، وصالات الأفراح، تماشياً مع الاجراءات الاحترازية والوقائية للمحافظة على سلامة كافة أفراد المجتمع.

وألزم القرار دائرتي البلدية والتنمية الاقتصادية مسؤولية التنسيق مع المحلات والمراكز التجارية بشأن تطبيق أحكام القرار وتحديد الاشتراطات الاحترازية والوقائية والمعايير الصحية التي تتزامن مع تطبيق القرار .

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