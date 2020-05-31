"إقامة دبي" توفر مركزاً طبياً مجهزاً لفحص الموظفين والعاملين

المصدر: وجيه السباعي-دبي

أفادت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي بأنها اعتمدت حزمة من التدابير الاحترازية والوقائية لتهيئة أماكن العمل لاستقبال الموظفين في مقر العمل بنسبة 50% في صباح اليوم الأحد، ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وقرار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وأوضحت الإدارة أنها حرصت على تسخير كل الطاقات والإمكانات لفحص الموظفين العائدين لمقر العمل، وذلك من خلال توفير مركز طبي مجهز يتمتع بكفاءة عالية لإجراء الفحوص الطبية اللازمة على كل الموظفين والعاملين في الإدارة، ويأتي هذا كخطوة مهمة لضمان سلامة الجميع، والتأكد من خلو الموظفين من المرض. كما يأتي ذلك حرصاً من الإدارة على اتباع دعم جهود دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الحكيمة على اتخاذ التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد -19).

وخصصت الإدارة فريقاً من الموظفين المتطوعين للنزول ميدانياً على الإدارات والأقسام لزيادة الوعي بأهمية اتباع الارشادات والتعليمات الصادرة من من دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي كتأكيد على التزامهم باستخدام كمامات الوجه وارتداء القفازات واتباع قواعد التباعد الاجتماعي بمسافة لا تقل عن مترين، وعدم التصافح بالأيادي وغسل اليدين باستمرار.

وفي لفتة جميلة، فاجأ مدير عام إقامة دبي، اللواء محمد المري، الموظفين برسالة أبوية تفاؤلية على البريد الإلكتروني للاطمئنان على صحتهم وتذكيرهم بأهمية اتباع الإجراءات الاحترازية التي تصب في مصلحتهم وفي مصلحة الجميع.

ودعت الإدارة كل الموظفين والعاملين الى ضرورة اتباع التعليمات التي تعتبر أهم المقومات التي ستساعد على عودة الحياة لطبيعتها في أقرب وقت، وعدم التساهل في الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة في منع انتشار الوباء.

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