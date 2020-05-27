دبي تغيّر مواعيد عمل الرادارات بعد استئناف النشاط الاقتصادي

المصدر: محمد فودة - دبي

تعتزم شرطة دبي تعديل مواعيد تفعيل أجهزة الرادار والضبط المروري بدبي، في ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي أعلنها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، باستئناف الحركة الاقتصادية في دبي لنشاطها رابع أيام عيد الفطر المبارك، لتتاح الحركة في الإمارة من الساعة السادسة صباحاً حتى 11 مساء بداية من غدٍ الأربعاء.

وقال مدير الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي، العميد سيف مهير المزروعي، لـ«الإمارات اليوم»، إن الوقت المتاح للحركة يكفي لقضاء جميع الأغراض التي يحتاجها أفراد المجتمع، لذا يجب على الجميع الالتزام بالوقت المخصص، وعدم الخروج في فترة تقييد الحركة من الحادية عشرة إلى السادسة صباحاً إلا للطوارئ فقط، وفي ظل التعليمات المشار إليها.

وأشار إلى أنه بحسب لائحة ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية، الصادر بها قرار مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فإن هناك غرامة 3000 درهم مخالفة على كل من يخرج أو يتنقل في أوقات الحظر عدا القطاعات المستثناة، إلا إذا كان الخروج لدواعي الضرورة لشراء الاحتياجات الغذائية والدوائية أو الخروج للطوارئ الصحية، وبعد التسجيل في نظام تصاريح الحركة بإمارة دبي، وذلك عبر (http:/‏‏/‏‏dxbpermit.gov.ae) .



ولفت إلى أن أجهزة الرادار في دبي تدار بمنظومة الذكاء الاصطناعي، التي تتيح لها العمل بمرونة لرصد المركبات المخالفة.

وأكد أن توسيع هامش الحركة لا يلغي ضرورة التقيد بالتعليمات الأخرى، مشيراً إلى أن هناك غرامة 3000 درهم على من يرتكب مخالفة تجاوز عدد الركاب المسموح به في السيارة الواحدة (3 أفراد)، ويستثنى من هذه المخالفة أن يكون في المركبة أفراد الأسرة الواحدة أو الأقارب حتى الدرجة الثانية.

وغرامة 3000 درهم في حالة عدم ارتداء الكمامات الطبية أو القماشية عند ارتياد الأماكن العامة المغلقة أو مراكز التسوق، وفى وسائل النقل العام، وعند التجول سيراً أو الترجل في الأماكن العامة المفتوحة ذات الكثافة أو المزدحمة، وفي وسائل النقل الخاص إذا كان يستقلها شخصان فأكثر.

وأوضح أن اللائحة تنص كذلك على غرامة بقيمة 3000 درهم مخالفة عدم مراعاة مسافات التباعد، عند ممارسة الأنشطة الرياضية أو الترفيهية في الأماكن المفتوحة أو الشواطئ الخاصة بالفنادق، وعند التنزه أو التجمع في المتنزهات أو الحدائق العامة.

وأفاد بأن هناك غرامة 5000 درهم وحجز المركبة لمدة شهر في حالة استخدام المركبات في نقل البضائع أو الأشياء أو غيرها خلافاً للغرض المرخص به، بمخالفة تعليمات الصحة والسلامة.

مخالفة نقل العمال بين الإمارات

أفاد مدير الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي، العميد سيف مهير المزروعي، بأن مخالفة حظر نقل الفئات العمالية بين إمارات الدولة بأي وسيلة، غرامتها 10 آلاف درهم، عدا الفئات التي يصدر قرار باستثنائها، وتفرض الغرامة على المسؤول عن الشركة أو المنشأة أو قائد المركبة إذا كانت مركبة خاصة.

ولفت المزروعي إلى أن لائحة ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية تتضمن، كذلك، غرامة 5000 درهم، في حالة عدم مراعاة المسؤول عن الشركة أو المنشأة الإجراءات الاحترازية عند نقل الفئات العمالية ين إمارات الدولة، أو عند نقل أيٍّ من الفئات العمالية بين مناطق ومدن الإمارة الواحدة من حيث مخالفة السعة الاستيعابية (استخدام أكثر من نصف عدد المقاعد لوسيلة النقل)، وعدم ارتداء الكمامات أو عدم الالتزام بترك مسافة أمان بنحو مترين عند الصعود أو النزول من وسيلة النقل، إضافة إلى غرامة 500 درهم للعامل.

3000 درهم غرامة كل من يخرج أو يتنقل في أوقات الحظر.. عدا القطاعات المستثناة.

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