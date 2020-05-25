محمد بن زايد يقدم التعازي هاتفياً إلى رئيس وزراء باكستان في ضحايا الطائرة ويبحث معه تعزيز العلاقات الثنائية

المصدر: أبوظبي - وام

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة - خلال اتصال هاتفي - تعازيه وعميق مواساته إلى رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة عمران خان في ضحايا الطائرة التي تحطمت مؤخرا في أحد الأحياء السكنية في كراتشي ..سائلا الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

من جانبه أعرب رئيس وزراء باكستان عن شكره وتقديره لما أبداه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان من مشاعر تضامن صادقة تجاه الشعب الباكستاني في مصابه ..متمنياً لدولة الإمارات دوام التقدم والرخاء.

كما تبادل سموه ودولة عمران خان - خلال الاتصال - التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك وتمنياتهما للبلدين وشعبيهما الصديقين مزيدا من التقدم والازدهار والرخاء وللشعوب الإسلامية والعالم كافة دوام الأمن والاستقرار والسلام.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيز مساراتها وتنميتها بما يخدم مصالحهما المشتركة وتطلعاتهما في الارتقاء بالتعاون والعمل المشترك إلى آفاق أوسع.

كما استعرض الجانبان آخر المستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين وتبادلا وجهات النظر بشأنها خاصة ما يتعلق بتطورات انتشار فيروس "كورونا"" وتداعياته الإنسانية والاقتصادية والجهود الدولية المبذولة لاحتوائها.

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