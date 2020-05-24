مواطنة تلحق بزوجها بعد ساعات من وفاته

المصدر: مصباح أمين-رأس الخيمة.

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بحزن، مع خبر وفاة مواطنة تدعى ربيعة مبارك جمعة الفارسي، صباح اليوم، في مدينة العين، إثر وفاة زوجها المواطن يوسف مبارك جمعة الجنيبي، مساء ليلة عيد الفطر المبارك، حيث تم دفن الزوجة بجانب قبر زوجها.

وقال مسؤول خدمة جنائز الإمارات، عبدالله المرزوقي، لـ«الإمارات اليوم»، إنه فور نشر الخدمة عبر صفحاتها في الـ«سوشيال ميديا» خبر لحاق الزوجة، صباح اليوم، بزوجها المتوفى، تم تناقل الخبر على نطاق واسع في المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي.

وأوضح أن الأبناء فقدوا والديهم في غضون ساعات، الأمر الذي أصابهم بحزن شديد، ولفت إلى أنه لم يتمكن من التواصل مع الأبناء، لمعرفة سبب الوفاة، بسبب حالة الحزن التي خيمت على أفراد الأسرة.

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