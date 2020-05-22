صندوق الزكاة يحول 47.9 مليون درهم مساعدات شهرية لـ 11 ألف أسرة

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

أفاد أمين عام صندوق الزكاة، عبدالله بن عقيدة المهيري، بأن الصندوق حول المبالغ الشهرية للمستحقين المسجلين لديه خلال شهري أبريل ومايو بقيمة 47 مليون و919 ألف درهم استفاد منها 10 آلاف و903 أسرة من المسجلين لديه.



وتأتي هذه المساعدات إيماناً من صندوق الزكاة بمهامه واستشعاراً لدوره واستجابة لحاجات المجتمع، لا سيما في ظل الظروف الراهنة التي ترتفع معها معاناة مستحقي الزكاة.



وأضاف المهيري، أن الصندوق لديه قاعدة بيانات من المستحقين للزكاة المسجلين لديه تبلغ قرابة 49 ألف أسرة ممن تنطبق عليهم شروط استحقاق الزكاة، وتتنوع المساعدات التي يقدمها صندوق الزكاة إليهم بين حالات مقطوعة، وحالات دائمة شهرية، وفقًا للائحة شؤون مستحقي الزكاة التي رسمت مسار الدعم المقدم لتلك الحالات، بناء على المصارف الشرعية المعتمدة.



وتشكل المبالغ الشهرية المصروفة للمستحقين خلال شهري أبريل ومايو نسبة 55% من المبالغ المصروفة على المستحقين منذ بداية العام.

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