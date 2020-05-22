اعتماد أسماء 500 مواطن من مستحقي الدعم السكني بـ 486 مليون درهم

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

اعتمد مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان أسماء 500 مواطن من مستحقي قرارات الدعم السكني بقيمة 486 مليون درهم، وذلك بالتزامن مع قرب حلول عيد الفطر.

وقال وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، إن «هذه الدفعة جاءت لتؤكد على التزام البرنامج بتحقيق الاستقرار السكني للأسرة المواطنة، انطلاقاً من حرص وتوجيهات القيادة في الدولة، واهتمامها البالغ بتوفير مقومات الحياة الكريمة لأبناء الوطن، وتعزيز رفاهيتهم وسعادتهم».

وأضاف أن «البرنامج لا يألو جهداً في توفير احتياجات المواطنين من المساكن في مشروعات الأحياء السكنية في مختلف إمارات الدولة، بما يتوافق مع رؤية دولة الإمارات وأجندتها الوطنية 2021 وصولاً لمئوية الإمارات 2071 من خلال مشروعات إسكانية وتنموية مستدامة، واستحداث مبادرات مبتكرة تخلق فرصاً أكبر للاستقرار السكني لتلبي تطلعات وطموحات المواطنين»

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان الخامس لعام 2020 عن بُعد.

واعتمد المجلس قرارات الدعم السكني، ويمكن للمستفيدين استلام قراراتهم عن طريق الخدمات الإلكترونية في الموقع الإلكتروني للبرنامج، وسينظم البرنامج ملتقيات إلكترونية للمواطنين عن آلية الاستفادة من الدعم السكني بعد إجازة عيد الفطر.

واطلع المجلس على قرار بشأن تحسين جودة الحياة في المجتمعات السكنية، والإجراءات المرتبطة بسير العمل باعتماد مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم اتحاد الملاّك للحفاظ على المساكن.

البرنامج سينظم ملتقيات إلكترونية للمواطنين عن آلية الاستفادة من الدعم بعد العيد.

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