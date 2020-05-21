الإمارات تتحرّى هلال شوال غداً

المصدر: أبوظبي - وام

أصدر وزير العدل، سلطان بن سعيد البادي الظاهري، قراراً بتشكيل لجنة تحرّي رؤية هلال شهر شوال لعام 1441 هجري الموافق 2020 ميلادي.

ونص القرار على أن تقوم المحاكم الشرعية في الدولة بتحرّي الرؤية وموافاة اللجنة عن بعد، بما يثبت لديها من خلال تقنيات التواصل المرئي، وذلك كإجراء احترازي، حفاظاً على السلامة العامة. ووفقاً للقرار، على لجنة تحري الشهور القمرية في المناطق الوسطى والشرقية والغربية متابعة مهمتها الشهرية، عن بُعد أيضاً، في جمع الأدلة المؤدية إلى إثبات بداية شهر شوال لهذه السنة، وموافاة اللجنة بما توصلت إليه.

وحدد القرار اجتماع اللجنة بعد صلاة المغرب من يوم غد، الجمعة، عبر تقنيات الاتصال المرئي عن بُعد، تنفيذاً للإجراءات الاحترازية.

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