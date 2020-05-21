شرطة دبي تعزّز التوعية بـ «كورونا» بلعبة إلكترونية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي، لعبة إلكترونية تهدف إلى تعزيز التوعية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حملت اسم «إبقى آمناً».وأفاد مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، العميد خالد ناصر الرزوقي، بأن القيادة العامة لشرطة دبي تعي أهمية توعية المجتمع، ولذلك بادرت بتطوير لعبة «إبقى آمناً»، الهادفة إلى توعية وتثقيف المجتمع حول السلوكيات الصحية المطلوبة في الظروف الراهنة، ومنها ارتداء الكمامات والتقليل من الاختلاط بالآخرين وغسل اليدين وتجنب الأماكن المزدحمة. وأضاف أن استخدام الألعاب الإلكترونية في التوعية يعد أمراً إيجابياً، ويسهل الوصول إلى شريحة كبيرة من المجتمع من مختلف الأعمار والجنسيات، واللاعب يستمتع باللعبة ويعيد ممارستها ما يسهم في ترسيخ الرسالة التوعوية.

من جانبه، ذكر نائب مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي لشؤون التطبيقات الذكية، العقيد حسين بن غليطة، أنه تم تطوير هذه اللعبة الإلكترونية داخلياً من قبل مركز التكنولوجيا الافتراضية، وهي موجهة إلى الجمهور داخل دولة الإمارات من مواطنين ومقيمين، وتم تطوير اللعبة بخمس لغات (العربية، والإنجليزية، والهندية، والفلبينية، والأوردو)، بما يضمن الوصول إلى أكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع.

يُذكر أن شرطة دبي قامت مسبقاً بتطوير عدد من الألعاب التوعوية مثل لعبة «دبي دريفت 2» ولعبة «توربو ليج»، وتجاوز عدد مرات تحميل هذه الألعاب 33 مليون تحميل عبر منصتي «أبل ستور» و«غوغل بلاي»، ومن الممكن الدخول إلى اللعبة عبر الرابط الإلكتروني (dubaipolicegames.com/‏‏‏ https:/‏‏‏/‏‏‏staysafe).

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