"مركز دبي للحبل السري" يعلن عن بروتوكول علاجي لكوفيد19 قريباً

المصدر: وجيه السباعي-دبي:

كشف مدير مركز دبي للحبل السري الدكتور حاتم العباس، أن فريقاً من المركز يعمل على إنجاز بروتوكولاً علاجياً لمرضى كوفيد19، سيتم الإعلان عنه قريباًن بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية المناسبة، مشيراً إلى أن المركز استخدم حتى اليوم 20 وحدة مخزنة لعلاج مرضى ع طريق استخدام الخلايا الجذعية المستخلصة منها.

وقال العباس لـ" الإمارات اليوم" أن العلاج المنتظر، مستخلص من الخلايا الجذعية، وهو علاج داعم، يعزز فرصة التشافي للمرضى، ويأتي ضمن جهود المركز في دعم وتعزيز فرص الوصول إلى علاجات مختلفة لكوفيد19.

وأوضح أن العلاج المنتظر يختلف في آلية عمله عن العلاج الذي تم الكشف عنه أخيراً من قبل مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، إلا أنه يشترك معه في الهدف وهو تسريع التشافي.

ولفت إلى أن عدد الوحدات المخزنة بالمركز وصل حالياً إلى نحو 8000 وحدة، تستخدم لعلاج أمراض الثلاسيميا واللوكيميا، وأمراض الدم الوراثية الأخرى، ويتولى المركز مهمة جمع واستخلاص وتخزين الخلايا الجذعية من دم الحبل السري، ونشر الوعي بأهمية تخزين الخلايا الجذعية، وتنظيم ورش العمل للكوادر الطبية والطبية المساندة للتعريف بالطرق الصحيحة لجمع عينات الدم المستوفية لشروط التخزين، إضافة إلى فحص التطابق النسيجي لمعرفة مدى التطابق بين وحدة الخلايا الجذعية المستخلصة من دم الحبل السري والمريض الراغب في الاستفادة منها.

وأكد أن تخزين العينات متاح أمام الجميع من المواطنين والمقيمين في داخل الدولة، ويكفل المركز السرية التامة لشخصيات المتبرعين، حيث يمتلك المركز عدد من الحاضنات النيتروجينية لحفظ وحدات الدم، لنحو 30 عاماً، دون تلف أو تأثر، مشيرة إلى أن المستفيدين من هذه العينات هم الأفراد المتطابقين نسيجيا مع وحدة دم الحبل السري .

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