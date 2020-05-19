تراجع "الصحة العالمية" المثير للجدل عن جدوى تعقيم الشوارع .. بماذا علقت "الصحة" وبلدية دبي؟

المصدر: محمد فودة-دبي

أثار إعلان منظمة الصحة العالمية اخيراً بأن لا جدوى من تعقيم الشوارع في إطار عمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا كوفيد 19، حالة جدل واسعة بعد إهدار كثير من الجهد والمال في إطار حرص غالبية دول العالم على اتخاذ تلك الإجراءات بتعقيم شوارعها بناء على توصيات سابقة من المنظمة وتجارب دول مثل الصين.



ورداً على استفسار بخصوص هذا التراجع خلال جلسة افتراضية تحت عنوان "كورونا ما بين اليوم وغداً" قال وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع لسياسات الصحة العامة الدكتور أمين الأميري إن هذا الفيروس جديد على العالم، ولا تتوافر بشأنه معلومات كثيرة، لذا فإن من الطبيعي أن تضاف إجراءات وتلغى أخرى، مؤكداً أن منظمة الصحة العالمية تلعب دوراً مهماً في مساعدة الدول وتوفير المعلومات والدراسات ولا يمكن لوم المنظمة على تغيير القرارات أو البروتوكولات المستخدمة.



فيما ذكر مدير عام بلدية دبي المهندس دواوود الهاجري حول تراجع منظمة الصحة عن النصح بتعقيم الشوارع، أن المعلومات التي وصلتنا تفيد بعدم جدوى التعقيم بالمطهرات الضبابية، وهذا غير مستخدم لدينا، إذ نعقم شوارعنا بأسلوب الرش، بمطهرات ومواد معتمدة من وزارة الصحة أقرب إلى تلك التي تستخدم في تعقيم الايدي.



وأشار إلى أن الصين استخدمت أسلوب تعقيم الشوارع وحققت نتائج إيجابية، لكن ظهرت دراسة ألمانية أخيراً تفيد بأن الفيروس لا يعيش على الأسطح، لكننا بشكل عام نستخدم أفضل الأساليب الوقائية في هذا الجانب، ونتابع كل ما يستجد في هذا الخصوص.

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