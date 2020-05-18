عمار النعيمي يوجه بصرف 2 مليون درهم للصيادين في عجمان

المصدر: عجمان - وام

وجه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، بصرف مكرمة مالية قيمتها 2 مليون درهم للصيادين المزاولين لمهنة الصيد من المنتسبين لجمعية عجمان للصيادين على أن يبدأ الصرف قبل عيد الفطر المبارك .

وتأتي مكرمة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي في إطار تشجيع المواطنين على مزاولة المهنة واهتمامه بالصيادين والوقوف على احتياجاتهم وأحوالهم وقضاياهم وتذليل جميع المعوقات التي تواجههم خاصة في هذه الظروف الراهنة وتسخير كل الإمكانيات لتسهيل أمورهم لتوفير الحياة الكريمة لهم ولأسرهم.

ورفع رئيس مكتب سمو ولي العهد رئيس مجلس إدارة جمعية عجمان للصيادين أحمد إبراهيم راشد الغملاسي، - بهذه المناسبة - أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان إلى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي لدعمه المتواصل والكبير ومكرماته الكثيرة واهتمامه وتشجيعه للصيادين وتوفير احتياجاتهم كافة للنهوض بمهنة الصيد والارتقاء بها من خلال تقديم الدعم والمعدات التي يحتاجون إليها..

وأكد أحمد إبراهيم الغملاسي أن هذه المكرمة تشمل صيادي إمارة عجمان من المواطنين المرخصين لمزاولة نشاط الصيد وأعضاء جمعية الصيادين في الامارة .. مشيداً بمكرمة سموه واهتمامه بالصيادين وأسرهم وحرصه على مشاركتهم مختلف المناسبات.

وقال: إن إدارة الجمعية بادرت في الآونة الأخيرة وخاصة مع الظروف الراهنة باتخاذ بعض الإجراءات والخطوات لدعم الصيادين وفق رؤية ولي العهد بضرورة الاطلاع ومناقشة القضايا التي تعوق عمل الصيادين والبحث في كيفية حلها وتسهيل إجراءات تراخيص مزاولة مهنة الصيد للمحافظة على هذه المهنة المتوارثة للأجيال القادمة.

ونقل أحمد الغملاسي تحيات أعضاء الجمعية وتقديرهم لسموه على متابعته شخصياً لمهام وأنشطة صيادي الأسماك في عجمان والاطلاع على دورهم في توفير الأمن الغذائي للمواطنين والمقيمين وتوفير ما يحتاجون من أجل النهوض والارتقاء بمهنة الصيد.

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