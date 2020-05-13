محمد بن زايد: الشيخ زايد رمز عالمي للخير والإنسانية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، سيظل رحمه الله رمزاً عالمياً للخير والإنسانية.

وقال سموه في تغريدة على «تويتر»: «سيظل الشيخ زايد، رحمه الله، رمزاً عالمياً للخير والإنسانية.. وفي (يوم زايد للعمل الإنساني) نجدد العزم على السير على نهجه في البذل والعطاء ومد يد العون.. ما أحوج العالم اليوم إلى استلهام إرثه الثري لتعزيز التضامن والتكافل بين الناس في ظل الظروف التي تمر بها البشرية».

كما نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تغريدة أخرى بمناسبة اليوم العالمي للتمريض، قال سموه فيها: «نحتفي باليوم العالمي للتمريض هذا العام، بينما تقف الممرضات والممرضون بشجاعة في الخطوط الأمامية لمواجهة (جائحة كورونا).. تحية تقدير وعرفان لهم في الإمارات والعالم.. دورهم أساسي، وتضحياتهم كبيرة ومقدرة.. مهنتهم تجسد كل معاني الرحمة والرفق والإنسانية».

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