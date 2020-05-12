شرطة أبوظبي توفر تصاريح خروج أوقات «التعقيم»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

توفر شرطة أبوظبي تصاريح للخروج خلال أوقات عمل برنامج التعقيم الوطني (نظام تصاريح الحركة – أبوظبي)، وذلك من الساعة 10 مساءً حتى 6 صباحاً من خلال الموقع الإلكتروني www.adpolice.gov.ae.

وأكدت شرطة أبوظبي أهمية الالتزام بالمدة الزمنية المحددة للتصريح حتى لا يتعرض الشخص للمخالفة، وفي حال الخروج دون تصريح لمقتضيات الضرورة، مثل زيارة المستشفى أو الصيدلية أو شراء الاحتياجات الأساسية، فيجب على الشخص إثبات سبب الخروج الطارئ.

وأوضحت شرطة أبوظبي أنه على الجهات التي تتطلب طبيعة عملها وجود موظفين، خلال أوقات برنامج التعقيم الوطني، تزويد لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة أبوظبي بكشوفات تضم أسماء الموظفين وأرقام لوحات مركباتهم، مشيرة إلى أنه سيتم استثناء السيارات التابعة لجهات القطاعات الحيوية بشكل آلي من نظام المخالفات.

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