«الاتحادية للشباب» يناقش منظومة التكيّف مع الأوضاع الراهنة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

عقد مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب اجتماعه الثاني لسنة 2020، عن بُعد باستخدام تقنيات الاتصال المرئي، في إطار المساعي الهادفة لتوفير الأدوات والمنصات التي تسهم في تمكين الشباب للتعامل بكفاءة وفاعلية مع متغيرات الظروف الراهنة.

وناقش الاجتماع منظومة المؤسسة للتكيّف مع الأوضاع الراهنة، وجدول العمل في الأكاديمية الصيفية لشباب الإمارات والتحوّل الرقمي لمعظم أنشطتها وتطبيقاتها لمواصلة برامجها، واستعراض إنجازات ومستجدات الربع الأول لخطط المؤسسة من العام الجاري، والتقدم المحرز في مشروع المنصة الوطنية للتوظيف الذاتي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news