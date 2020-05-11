المصدر: دبي-الامارات اليوم.

كمامة

لاحظ قارئ أن بعض الشباب في عجمان، لا يلتزمون بارتداء الكمامة، مستفسراً عن الطريقة الصحيحة للتعامل مع هؤلاء في حال رصدهم في أماكن عامة أو مراكز تسوّق، وإلى أي جهة يمكن اللجوء إليها وتقديم شكوى.

فاتورة

دفع أحد المتعاملين فاتورته لشركة «دو» عبر حسابه البنكي على الهاتف، فاقتطعها البنك مرتين، وحين اتصل بـ«دو» قيل له إنه حسب سجلاتهم لم يدفع، وذلك رغم عرضه على الشركة صور الرسائل البنكية على الهاتف.

رؤية

أفادت سائقة عربية أن سائقاً من جنسية آسيوية صدم مركبتها بحافلة يقودها، نتيجة لعدم وجود مرآة جانبية في الحافلة، الأمر الذي منعه من رؤية المركبات في جهة اليمين، والتسبب في الاصطدام بها وإلحاق أضرار بالغة بمركبتها.

رسائل

قال قارئ إنه يتلقى رسائل ترويجية عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي تدّعي تقديم الشركات المزودة لخدمات الاتصالات، رصيداً مجانياً دعماً لمبادرة «خليك في البيت»، محذراً مما وصفه بوجود محتالين يستغلون بعض الفئات.

تطبيقات

قال متعاملون مع مصارف في الدولة، إنهم يجدون صعوبة في دفع الفواتير الاستهلاكية من خلال تطبيقاتها على الهواتف الذكية، إذ يتم الرد عليهم في الكثير من الأحيان بأن هذه الخدمة غير متاحة حالياً.



يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.



sekeek@emaratalyoum.com

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