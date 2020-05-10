«مدني الشارقة» يكرم شاباً عربياً أنقذ طفلة من حريق برج النهدة

المصدر: الإمارات اليوم-الشارقة

كرم مدير عام الدفاع المدني الشارقة العقيد سامي خميس النقبي، الشاب محمد عمر السعودي عربي الجنسية، لإنقاذه حياة طفلة في حادث حريق برج النهدة السكني الأسبوع الماضي، إذ تم منحه شهادة تقدير لشجاعته وحسن تصرفه الذي ساهم في إنقاذ حياة (طفلة- 11 عاماً) كانت محتجزة في إحدى شقق الدور الأول والتي اندلع فيها الحريق أثناء غياب والدتها التي أقفلت باب الشقة عليها قبل مغادرتها المبنى، إذ تمكن بعد أن سمع صراخ الطفلة التي تستنجد بالسكان من كسر الباب وتحرير الطفلة التي كانت بصحة جيدة، ونقلها إلى خارج البرج.

وأشار العقيد النقبي إلى أن التكريم يأتي في إطار حرص الدفاع المدني على تشجيع الجمهور على الشعور بالمسؤولية المجتمعية، وحثهم على بذل المزيد من العطاء والجهد في مساعدة الآخرين، مؤكداً أن ما قام به الشاب من عمل بطولي، ما هو إلا للدافع الإنساني، ونتيجة معرفة لمبادئ وأسس الانقاذ المتمثلة في حماية الأرواح والممتلكات.

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