«أطول صندوق تبرعات في العالم» يضيء 393 ألف مصباح

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

سجلت مبادرة «أطول صندوق تبرعات في العالم»، بعد أربعة أيام من إطلاقها، إسهامات تعادل 393 ألف وجبة غذائية، تدفقت من الأفراد والمؤسسات، وأضاءت 393 ألف مصباح من إجمالي 1.2 مليون مصباح على واجهة برج خليفة، أطول مبنى في العالم؛ دعماً لحملة «10 ملايين وجبة»، الأكبر من نوعها التي توفر الدعم الغذائي للمحتاجين والمتضررين من تداعيات جائحة «كوفيد-19». وتنوعت إسهامات الأفراد من أكثر من 100 جنسية، فيما حرصت المؤسسات والشركات وقطاعات الأعمال على دعم المبادرة التي أطلقتها «مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» وبرج خليفة في الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك لإتاحة المجال للجميع للمشاركة في جهود التضامن مع الأسر المتعففة والمتضررين من تداعيات فيروس كورونا. وأضاءت الإسهامات في المبادرة ما يعادل 46 طابقاً على واجهة برج خليفة. وتواصل المبادرة تسجيل ارتفاع مستمر في أعداد الإسهامات.

وتتيح للمتبرعين من الأفراد والشركات والمؤسسات وفاعلي الخير التبرع بصيغة نقاط مضيئة تشع على واجهة أطول مبنى في العالم مع كل تبرع بقيمة 10 دراهم عبر الموقع الإلكتروني للمبادرة www.tallestdonationbox.com وذلك لصالح حملة «10 ملايين وجبة».

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