شرطة دبي تتخذ إجراء ضروري لحماية الحيوانات من فيروس كورونا

المصدر: محمد فودة-دبي

قال مدير إدارة التفتيش الأمني كيه9 بشرطة دبي الرائد صلاح المزروعي إن شرطة دبي عملت على إنشاء 40 حظيرة عزل للحيوانات في إدارة التفتيش الأمني للتعامل المُبكر في حال اكتشاف أي إصابة للكلاب البوليسية بأي من نوع من الفايروسات، مشيراً إلى أن هناك تعقيم مستمر في إدارة التفتيش الأمني، وأنه تم عمل فحوص لكافة مدربي الكلاب البوليسية في إطار الإجراءات الوقائية والإحترازية.

وأضاف على هامش حلقة نقاشية نظمتها الإدارة عن بعد اليوم حول مخاطر إصابة الحيوانات الأليفة بفيروس كورونا أن الحلقة النقاشية ركزت على خمسة محاور مهمة، كيفية كشف الإصابات بفيروس كورونا في الحيوانات، وآلية عزل الحيوانات المشتبه إصابتها بالفيروس، وكيفية تأكيد الاصابات مخبرياً، والإجراءات الوقائية والاحترازية الواجب اتباعها لحماية الحيوانات والعاملين معها، والإجراءات الواجب اتباعها في حال تأكيد إصابة صاحب الحيوان بالفيروس.

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