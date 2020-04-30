خطة دبي للحفاظ على عدد الوظائف في ظل تأثيرات "كورونا"

المصدر: محمد فودة-دبي

قال مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي سامي القمزي أن هناك مخاوف عالمية منطقية بشأن خسارة عدد كبير من الوظائف بسبب جائحة كورونا، لكن تحرص حكومة دبي من جانبها على الحفاظ على عدد الموظفين، لذا أطلقت محفزات اقتصادية وصلت إلى 1.5 مليار درهم، وتدرس إضافة محفزات جديدة لدعم القطاع الخاص حتى تضمن استمرارية هذا القطاع وعدم خسارة الوظائف باعتبارها من أهم مكتسبات دبي.

وأضاف القمزي خلال مؤتمر صحفي نظمه المكتب الإعلامي لحكومة دبي عن بعد إن هناك التزام ملموس من أصحاب الأعمال والتجار بالتعليمات المرتبطة بالإجراءت الاحترازية وعدم احتكار السلع، لافتاً إلى أن مؤشر المخالفات تراجع بنسبة 80% مقارنة ببداية الأزمة.

وأكد أن حكومة دبي تدير الأزمة بشكل جيد في جميع القطاعات، ما سيكون له دور مهم في جذب الاستثمارات الأجنبية بعد انتهاء أزمة كورونا، مؤكداً أن شكل الاقتصاد سوف يتغير عالمياً بعد السيطرة على هذه الجائحة، وفي ظل تمتع الحكومة بالمرونة الكافية في التعامل مع المتغيرات والاستجابة السريعة للمواقف الطارئة، فسوف يتم الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية للإمارة.

وأوضح أن عودة النشاط الاقتصادي يعتمد على قدرة القطاع الصحي في احتواء الاصابات، ونحن نسير بشكل جيد في ذلك، لافتاً إلى أن التوسع في التخفيف في الجزئي من 30 إلى 50% في النشاط التجاري يعتمد على التزام الجمهور وأفراد المجتمع بالإجراءات الوقائية وسوف تدرس كل مرحلة بتأن وتركيز.

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