50٪ خصماً على رسوم ترخيص الأنشطة الإعلامية بالشارقة

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة

أكد رئيس مدينة الشارقة للإعلام (شمس) الدكتور خالد عمر المدفع لـ«الإمارات اليوم» أن المدينة أطلقت باقة من العروض والتسهيلات المختلفة للراغبين في بدء أعمالهم في الإمارات العربية المتحدة، وذلك بناءً على نوع الترخيص والمدة، تضمنت خصومات تصل إلى 50٪ على رسوم الترخيص لجميع الأنشطة الإعلامية، وخصم يصل إلى 20٪ على رسوم الترخيص لحزمة التأشيرة الواحدة الخاصة بالمدينة.

وبين أن «شمس» تقدم تسهيلات في دفع رسوم التراخيص لمدة عامين والحصول على تمديد لعام ثالث إضافي على حزم الرخص بدون تأشيرات، بجانب خصم يصل إلى35٪ على الحزم السنوات المتعددة، لافتاً إلى أن صاحب الترخيص لن يحتاج لدفع غرامات تجاوز مدة الإقامة، وذلك تبعاً لما أعلن عنه مجلس الوزراء عن تعليق الغرامات الإدارية على المخالفات المتعلقة بهوية الإمارات وغيرها من الخدمات التي تقدمها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد.

وأكد التزام «شمس» بتقديم كافة خدماتها وفق أعلى معايير الجودة، إذ انها من خلال النظام الجديد مستمرة في إصدار تراخيص تجارية جديدة، ويمكن لأي شخص إنشاء أعمال تجارية جديدة عن طريق تسجيل رغبته على www.shams.ae، لافتاً إلى أنه بسبب الأزمة الحالية تمت رقمنة عملية الإعداد بالكامل، مع إمكانية قيام المستثمر بكافة الإجراءات الخاصة بالتسجيل و التوثيق دون حاجة الخروج من المنزل.

وبين المدفع أن (شمس) وفرت خاصيات رقمية عدة تمكن العميل من تسليم جميع المستندات المطلوبة عبر الموقع الإلكتروني، في حين أن الخدمات التي تتطلب تقديم المستندات فعلياً كجواز السفر على سبيل المثال، فتم تخصيص خدمة النقل والتوصيل بشكل مجاني مع مراعاة معايير الوقاية والتعقيم، ويمكن الحصول على المعلومات التي تتعلق بهذه الإجراءات من خلال التواصل مع قسم سعادة العملاء.

وأضاف بأن كافة الإجراءات الاحترازية هي لمصلحة الفرد أولاً، لافتاً إلى أن «شمس» تسعى دائماً لتطوير أعمالها وخدماتها بما يتناسب والظروف المحيطة، ويحقق الفاعلية والإنتاجية العالية، دون تأثر الأعمال واستمرارها، وتجاوز الأزمات بأفضل النتائج.

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