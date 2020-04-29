«زايد للإسكان» يصرف 100% من دفعات المشروعات السكنية بقيمة 464 مليون درهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشف برنامج الشيخ زايد للإسكان أن البرنامج صرف 100% من دفعات المشروعات السكنية للمواطنين، بواقع 3241 بقيمة 464 مليون درهم منذ منتصف شهر مارس الماضي.

وأكد المدير التنفيذي للشؤون الهندسية في البرنامج، المهندس محمد المنصوري، أن البرنامج اعتمد حزمة من الإجراءات لتسريع صرف الدفعات لشركات المقاولات في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم من خلال تقليص مستندات صرف الدفعة الختامية، والاعتماد على مستند واحد، إضافة إلى تقارير الإنجاز المعتمدة من استشاري المشروع مع الدفعات الحالية، وذلك للتأكد من استحقاقية الدفعة، وتقليص زمن زيارة المشروع، وبالتالي تسريع عمليات الصرف.

وأشار إلى أن البرنامج قام بتعديل وتسهيل ضوابط تمرير الدفعات، بما يحقق سرعة صرف دفعات المقاولين، وضمان جاهزية مستندات المشروع عند فتح الملف، للحيلولة دون إرجاع الدفعات، وبالتالي سرعة صرفها للمقاولين.

وأضاف أن البرنامج يسعى دوماً إلى الارتقاء بالخدمات الحكومية من أجل تحقيق سعادة المواطنين، وضمان توفير تجربة سلسة وسريعة لجميع المتعاملين، والتأكيد على استمرارية وانسيابية جميع الخدمات، لاسيما في الوقت الراهن، وفي ظل أزمة انتشار فيروس «كوفيد-19»، ما يؤكد حرص القيادة على استمرار العمل والعطاء دون توقف، وهو من ثمار جهود الحكومة في تعزيز التكنولوجيا والخدمات الذكية.

وقال المنصوري إن خدمة صرف الدفعات تتم إلكترونياً، وهي خدمة ذكية متكاملة، يمكن تقديمها عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج على مدار الساعة، وتُصرف في غضون 10 أيام عمل.

يذكر أن البرنامج أطلق مجموعة من المحفزات لاستمرارية تقديم الخدمات وتنفيذ المشروعات وفق خططها الزمنية.

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