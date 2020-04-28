«زايد للإسكان» يصرف 100% من دفعات المشاريع السكنية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم:

كشف برنامج الشيخ زايد للإسكان أن البرنامج صرف 100% من دفعات المشاريع السكنية للمواطنين، بقيمة 464 مليون درهم منذ منتصف شهر مارس الماضي.

وأكد المدير التنفيذي للشؤون الهندسية في برنامج الشيخ زايد للإسكان، المهندس محمد إبراهيم المنصوري، أن البرنامج اعتمد حزمة من الإجراءات لتسريع صرف الدفعات لشركات المقاولات في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم من خلال تقليص مستندات صرف الدفعة الختامية والاعتماد على مستند واحد بالإضافة إلى تقارير الإنجاز اللمعتمدة من استشاري المشروع مع الدفعات الجارية وذلك للتأكد من استحقاقية الدفعة وتقليص زمن زيارة المشروع وبالتالي تسريع عمليات الصرف.

وأشار المنصوري إلى أن البرنامج قام بتعديل وتسهيل ضوابط تمرير الدفعات بما يحقق سرعة صرف دفعات المقاولين وضمان جاهزية مستندات المشروع عند فتح الملف للحيلولة دون إرجاع الدفعات وبالتالي سرعة صرفها للمقاولين.

وأضاف المدير التنفيذي للشؤون الهندسية، أن البرنامج يسعى دوماً إلى الارتقاء بالخدمات الحكومية من أجل تحقيق سعادة المواطنين وضمان توفير تجربة سلسة وسريعة لجميع المتعاملين والتأكيد على استمرارية وانسيابية جميع الخدمات لاسيما في الوقت الراهن وفي ظل أزمة انتشار فيروس (كوفيد- 19)، مما يأكد حرص القيادة في دولة الإمارات على استمرار العمل والعطاء دون توقف وهو أحد ثمار جهود حكومة الإمارات في تعزيز التكنولووجيا والخدمات الذكية.

وقال المنصوري أن خدمة صرف الدفعات تتم إلكترونياً وهي خدمة ذكية متكاملة يمكن تقديمها عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج على مدار الساعة وتُصرف في غضون 10 أيام عمل.

يذكر أن برنامج الشيخ زايد للإسكان أطلق مجموعة من المحفزات لضمان استمرارية الأعمال وتقديم الخدمات للمتعاملين بما يضمن تنفيذ المشاريع السكنية وفق خططها الزمنية ودعم الاقتصاد الوطني في ظل ما يمر به العالم من تداعيات انتشار فيروس كوفيد 19.

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