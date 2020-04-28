ملاك عقارات يراقبون التزام سكان باشتراطات تبادل الزيارات بالكاميرات

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

أكد ملاك عقارات في المناطق الشمالية أنهم باشروا في تطبيق الاشتراطات الصحية على تبادل الزيارات والطعام بين السكان، وأكدوا أنهم فعلوا المراقبة على مدار 24 ساعة عن طريق الكاميرات لوجود بعض من السكان غير ملتزمين باشتراطات الزيارات، التي دعت إليها وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

ووضع ملاك لافتات أمام المصاعد لتنبيه السكان بشروط تبادل الزيارات والطعام خلال شهر رمضان لتفادي نقل فيروس كورونا بين السكان، منبهين الى أنه تتم المراقبة عبر الكاميرات وحراس مداخل البنايات السكنية.

فيما قال مستأجرون في بنايات مختلفة، إن هناك العديد من البنايات السكنية لم تطبّق الاشتراطات الصحية لمكافحة فيروس كورونا، مطالبين ملاك تلك المباني باتخاذ إجراءات صارمة لتطبيق الاشتراطات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس.

وتفصيلاً، قال مسؤولون في مبانٍ سكنية لـ«الإمارات اليوم»، فضلوا عدم نشر أسمائهم، إنه تمت طباعة الإرشادات والنصائح الصحية ولصقها على مداخل البنايات والمصاعد لتنبيه السكان بأهمية الالتزام بقرارات الدولة بشأن تبادل الزيارات واشتراطات تبادل الطعام، مشيرين الى أنه تم تحديد عدد الأشخاص لكل زيارة لأي شقة بأن لا يتعدى خمسة أشخاص مع مراعاة التباعد الجسدي وبمسافة لا تقل عن مترين، ويتم التنبيه على الزائرين والسكان بأهمية قراءة القرارات الصادرة الموجودة أمام المصاعد.

وأشاروا إلى أنهم منعوا دخول أي شخص للبناية السكنية دون ارتدائه للكمامات والقفازات سواء من الزائرين أو من العاملين في خدمات توصيل الطلبات، كما قاموا بتفعيل كاميرات المراقبة على مدار 24 ساعة، وتعيين موظف متخصص لمراقبة أي إخلال وعدم التزام بالقرارات الصادرة.

وأضافوا أنهم حريصون على الحد من انتشار فيروس كورونا بين السكان للمصلحة العامة ولسلامة وصحة أفراد المجتمع، وأنه لا يمكنهم التساهل مع أي مخالفات لقرارات الدولة وتعريض أي شخص للخطر، لافتين إلى وجود استهتار من قبل بعض السكان بشأن تبادل الزيارات بعدد كبير من الأشخاص ومنهم كبار السن، حيث يقوم حراس البنايات السكنية بتسجيل أسماء وأرقام هواتف كل الزوّار لسكان البناية كإجراء احتياطي، لإعطاء البيانات للجهات المختصة في حال اكشاف مصاب بين السكان أو الزائرين.

وأوضحوا، أنهم يقومون بمراقبة تبادل الطعام بين السكان وتوجيههم بأهمية نقل الطعام في أوعية مغلقة مع تعقيمها جيداً قبل فتحها وغسل اليدين بالماء والصابون لأكثر من 20 ثانية، وتابعوا أنهم قرروا حظر العمالة المساعدة من التجمع أسفل البنايات السكنية لتبادل الحديث بينهم، إضافة إلى عدم استلام أو تبادل طلبات أو طعام من دون ارتداء الكمامات والقفازات.

وأشاروا إلى أن عدم التزام بعض السكان بالتعليمات والقرارات المتعلقة بشأن تبادل الزيارات والاشتراطات الصحية في تبادل الطعام، جعلهم يفعّلون المراقبة على مدار الساعة وتوصية الحراس بعدم التهاون مع أي ساكن غير ملتزم، وأهمية تنبيه مكاتب العقارات باسم الساكن غير الملتزم من أجل التواصل معه وتوجيه الإرشاد والنصح له وتعريفه بأهمية الالتزام بالتعليمات للحفاظ على سلامة صحة سكان البنايات.

من جهتهم، قال السكان ياسر حنينة وسمير وافي، ووليد صبري، إن تشدّد ملاك بنايات في تطبيق الإجراءات الوقائية والحد الأقصى لعدد الزيارات أسهم في التزام سكان بتعليمات الدولة، حيث إن سكان بنايات كانوا يتبادلون الزيارات دون كمامات وقفازات.

وأوضحوا أن مراقبة سلوكيات غير الملتزمين بالتعليمات عبر كاميرات المراقبة، أسهمت في ضبط سكان على مدار الساعة، لافتين إلى أهمية التزام الجميع بالتعليمات الصحية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

إلى ذلك، قال مستأجرون في بنايات مختلفة إن إدارات بعض البنايات السكنية لم تطبق الاشتراطات الصحية لمكافحة «كورونا»، مطالبين ملاك تلك المباني باتخاذ إجراءات صارمة لتطبيق الاشتراطات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس.

اشتراطات تبادل الزيارات

حدّدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث مجموعة إرشادات ونصائح اجتماعية وصحية، تتعلق بشروط تبادل الزيارات والعدد المسموح به وطرق ممارسة الرياضة خلال شهر رمضان المبارك مع عدم الإخلال بتعليمات البرنامج وتوقيته، أبرزها السماح للأقرباء من الدرجتين الأولى والثانية بتبادل الزيارات مع تفادي زيارة الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى والأكثر تأثراُ بفيروس كورونا مثل كبار السن وذوي الأمراض المزمنة، وألا يزيد عدد الموجودين في المكان على خمسة أشخاص مع مراعاة التباعد الجسدي وبمسافة لا تقل عن مترين، وعدم السماح لكبار السن والمرضى وأصحاب الحالات الصحية المزمنة بمغادرة المنزل.

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