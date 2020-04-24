رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون قادة الدول العربية والإسلامية بحلول رمضان

المصدر: أبوظبي - وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، برقيات تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية.

وأعرب سموه عن تمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة، ولشعوبهم المزيد من التقدم والرخاء، ولأمتنا العربية والإسلامية العزة والمجد والرفعة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيات تهنئة مماثلة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية. وأعلنت اللجنة المكلفة بتحري هلال شهر رمضان المبارك في الدولة أن اليوم الجمعة هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على سموهم بموفور الصحة والعافية والسعادة.

ووجّه سموه التهنئة وأطيب التمنيات بمناسبة الشهر الفضيل إلى أبطال خط الدفاع الأول في مواجهة تحدي فيروس «كورونا» من الكوادر الطبية والتمريضية والعاملين في القطاع الصحي كافة، والأجهزة الأمنية وفرق العمل الوطنية في مختلف المجالات والميادين، داعياً الله تعالى أن يبارك في جهودهم في حماية مجتمعهم والمحافظة على سلامته.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن خالص تمنياته أن تكلل جهود العالم في مكافحة تحدي فيروس «كورونا» بالنجاح والتوفيق، وأن تعود الحياة إلى طبيعتها في أقرب وقت، وتنتصر البشرية في مواجهة هذا التحدي وتنعم بالخير والحياة.

محمد بن زايد يهنئ أبناء القوات المسلحة

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أبناء القوات المسلحة حماة الوطن ودرعه الحصين، المرابطين في ميادين الحق والواجب والإنسانية، متوجهاً إلى الله تعالى أن يحفظهم ويسدد خطاهم في خدمة وطنهم ورفعته.

كما قدّم سموه التهاني بهذه المناسبة إلى شعب الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة، سائلاً الله تعالى أن يجعله شهر خير وبركة ورحمة على الجميع، ويديم على وطننا نعم الأمن والأمان والرخاء، ويحفظه وشعوب العالم أجمع من كل مكروه.

Follow Emarat Alyoum on Google Newsstand