«اجتماعية الشارقة» توصل المساعدات إلى منازل المستفيدين

المصدر: الشارقة ـ الإمارات اليوم

قررت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، في ظل الظروف الصحية الراهنة التي تتطلب من الجميع التقيد بالجلوس في المنزل؛ توصيل المساعدات الاجتماعية الطارئة إلى منازل الأسر ذات الدخل المنخفض التي تحتاج إلى تدخل عاجل وتقديم الدعم الملائم لاحتياجاتها الأساسية.



وتتمثل المساعدات الاجتماعية للحالات الطارئة في توفير المستلزمات الحياتية المهمة والأغذية، وغيرها من المساعدات الطارئة مثل بطاقة هدية «البشامة» التي تصدرها جمعية الشارقة التعاونية، وتقدمها للأسر المتعففة المسجلة لدى الدائرة، لسد بعض الاحتياجات الأسرية الشهرية، ويستفيد منها 29 حالة.



وقالت مدير إدارة المساعدات الاجتماعية؛ علياء الزعابي، إنه منذ بداية الأزمة الصحية الراهنة؛ سعت الدائرة إلى إعفاء الأسر من الحضور الشخصي والاكتفاء بالتواصل عن بعد لطلب الخدمة لانجازها دون الحضور الشخصي، من خلال آلية تم وضعها لهذه الفئة يراعى فيها تيسير وتسهيل السبل والاجراءات المتبعة إلكترونياً وفق أنظمة العمل المتبعة.



وأضافت أن التوصيل المنزلي للمساعدات الطارئة يستفيد منه أصحاب الطلبات الجديدة الذين قدموا طلباً للمساعدة الاجتماعية الشهرية، وريثما يتم دراسة حالتهم يتم منحهم مساعدات طارئة، بناء على توصية الأخصائي الاجتماعي لظروف الحالة، موضحة أن الزيارات المخطط لها تكون وفقاً لجدول الأولويات للتدخل العاجل.



ولفتت مدير إدارة المساعدات الاجتماعية؛ إلى أن قسم الدعم الاجتماعي في الدائرة؛ يعمل على تحديث بيانات المستفيدين لضمان استمرارية الحياة الكريمة لتلك الأسر؛ حيث بلغ عدد الحالات التي تم تحديث طلباتها واستحقاقها للمساعدة نحو 3442 منذ بداية شهر مارس حتى منتصف شهر إبريل الجاري.



وأشارت إلى أن الدائرة وفرت قنوات لتلقي طلبات المساعدات، منها الدخول الذكي من خلال الموقع الإلكتروني وتقديم طلب المساعدة الاجتماعية، ولمن لايتسطيع الدخول الذكي للتقدم بالطلب، التواصل مع مركز إسعاد المتعاملين على الرقم 065015501، حيث تتم إحالة جميع الطلبات للأخصائيين لبحث حالتهم الاجتماعية، مشيرة إلى أن بعض هذه الطلبات يتم استبعادها نظراً إلى عدم استحقاقها للمساعدات، فيما يتم تقديم مساعدات لكل من تنطبق عليهم الشروط.