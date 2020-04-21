"اللجنة الشرعية": توجيه أموال الزكاة لـ"إطعام المتضررين من تأثيرات كورونا" جائز شرعاً

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

ناقشت اللجنة الشرعية لدى صندوق الزكاة، برئاسة الشيخ أ.د محمد عبدالرحيم سلطان العلماء، وعضوية كل من: الشيخ د. أحمد الحداد، والشيخ طالب الشحي، والشيخ اليدالي الدين، والشيخ د. محمد البلوشي، والشيخ د. عبدالرحمن الحمادي، في اجتماعها الذي عقد عبر الاتصال المرئي، العديد من مسائل ومستجدات الزكاة، ومنها تأثيرات الأزمة الصحية والاقتصادية الناتجة عن وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وتناولت اللجنة 15 موضوعاً تم طرحها ومناقشتها، من بينها مسألة صرف الزكاة في تقديم أطعمة أو صناديق غذائية للمستحقين لها من المتأثرين بوباء كورونا المستجد خلال رمضان المبارك، وقد أقرت اللجنة بجوازه شرعاً استجابة للحاجة الملحة التي طرأت إثر الأزمة الصحية والاقتصادية.

كما تطرقت اللجنة إلى مناقشة تساؤلات الناس عن المساهمة في دفع الزكاة إلى الحملات المجتمعية المختلفة للتصدي للأزمة الصحية الراهنة، وأجازت اللجنة تلك المساهمات، على أن يتم صرفها على الفئات المستحقة للزكاة ضمن المصارف الشرعية لها.

واطلعت اللجنة على استعداد صندوق الزكاة خلال الحملة الإعلامية الـ17 "زكاتك أمان وضمان"، وعرضت اللجنة أيضاً إمكانية مشاركة الأعضاء في الرد على الفتاوى عن طريق الاتصال المرئي، أو من خلال الهاتف خلال أوقات الذروة.

وفي ختام الاجتماع، ذكّر رئيس اللجنة أ.د محمد عبدالرحيم سلطان العلماء، باسم اللجنة الشرعية لصندوق الزكاة، المجتمع كله أفراداً وتجاراً، باستغلال شهر رمضان بالطاعات، ومد يد العون للمستحقين والمحتاجين، والتعامل مع الظروف التي نمر بها بإيجابية، مع الدعاء بأن يرفع هذا المرض والبلاء عن المسلمين والإنسانية جمعاء، وأن يديم لطفه وحفظه على دولة الإمارات بمن فيها من قادة وشعب ومقيمين على أرضها.